Por O Dia

Publicado 16/01/2021 08:29 | Atualizado 16/01/2021 13:46

Rio - O governo do estado do Rio de Janeiro começa, neste sábado, a distribuição do primeiro lote de seringas para a campanha de vacinação contra a covid-19. De acordo com o governo, nesta primeira fase, a Secretaria Estadual de Saúde vai enviar 5,5 milhões de seringas descartáveis de 3ml com agulha aos 92 municípios do estado.

A operação para a entrega do material em quatro dias conta com o apoio da Secretaria de Estado de Polícia Militar, que dá o suporte com 17 comboios fazendo a escolta dos veículos da Secretaria de Estado de Saúde que levarão as seringas para as cidades, além do reforço do Viagem Segura, policiamento que cobre as rodovias estaduais e federais. Mais de cem policiais militares participarão diariamente da ação, que será monitorada pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

