Por Thuany Dossares

Publicado 16/01/2021 11:53 | Atualizado 16/01/2021 12:00

A Prefeitura do Rio reabriu, neste sábado, o Parque do Passeio Público, na Lapa, Zona Central do Rio. O local, que foi o primeiro parque ajardinado do Brasil, estava fechado desde o início da pandemia e foi a segunda reabertura de área verde realizada pelo prefeito Eduardo Paes.



“São espaços fantásticos da cidade, que estavam abandonados há muito tempo, e assim como o Campo de Santana queremos devolver à população. É uma área de lazer para as pessoas se exercitarem. É importante que eles estejam abertos, porque evitam até aglomeração em outros pontos”, disse o prefeito.

fotogaleria

Questionado se era o melhor momento para reabrir espaços públicos, por conta da pandemia da Covid-19, o prefeito Eduardo Paes afirmou que a reabertura aconteceu após a avaliação da Secretaria Municipal de Saúde e de epidemiologistas, e relembrou a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção.“Segundo os especialistas, é um bom momento para a reabertura dos parques. Eles acham que é muito importante que os espaços públicos de qualidade, como esse aqui, estejam abertos para que a população possa espairecer, claro, sempre com a devida distância e utilizando máscaras. A utilização da máscara é sempre obrigatória. Tirando quando você estiver na sua casa, com seu grupo restrito de pessoas, máscara tem que usar sempre em todo lugar”, declarou.Paes ainda garantiu que os cariocas não precisarão se preocupar com a manutenção do parque.“Não queremos fazer só esse ato de devolução ao carioca, mas de manutenção permanente a partir de agora. O Centro tem uma importância enorme para a gente na nossa agenda”, falou.Segundo o presidente da Fundação Parques e Jardins, Fabiano Carnevale, a segurança do Parque do Passeio Público será realizada por guardas municipais e PMs do programa Centro Presente. O espaço ficará aberto diariamente das 6h às 17h.Dos 26 parques públicos do Rio, 25 já estão abertos. No último dia 8, a Prefeitura do Rio reabriu o Campo de Santana, no Centro. O único que ainda está fechado é o Parque Ari Barroso, na Penha, Zona Norte.