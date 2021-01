Matrículas poderão ser realizadas de modo on-line, como forma de prevenção ao novo coronavírus Imagem/Internet

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 14:55 | Atualizado 16/01/2021 14:56

Rio - O período de matrículas da rede municipal de ensino para alunos da creche ao 9º ano do Ensino Fundamental começa na próxima segunda-feira (18), em Magé, na Baixada Fluminense. Pais e responsáveis terão até o dia 29 de janeiro para realizar o cadastro dos alunos on-line, por meio do site www.matriculamage.com.br para a reserva da vaga na unidade desejada. Após o cadastramento, o responsável terá sete dias para ir até a unidade e fazer a assinatura e validação da matrícula.



"Nossa equipe pedagógica se dedicou para que fosse possível a realização da matrícula o mais rápido possível. Quando assumimos a gestão municipal, não tivemos um processo de transição, então precisamos começar um trabalho intenso de levantamento de dados para possibilitar o funcionamento do site de matrículas, que não estava pronto para uso", explicou a secretária de Educação e Cultura, Jamille Cozzolino.



Os alunos que já fazem parte da rede de ensino terão a renovação realizada automaticamente pelo sistema, precisando somente que os responsáveis procurem, até o início das aulas, a unidade para assinatura da documentação.



A matrícula on-line evitará que pais e responsáveis precisem se deslocar até a unidade escolar, enfrentando filas e aglomerações para a reserva da vaga. Mas as famílias que não tiverem acesso à internet poderão efetuar o cadastro no colégio mais próximo, onde serão disponibilizados profissionais e equipamentos para auxiliar no cadastramento. Como forma de prevenção ao novo coronavírus, as pessoas devem comparecer aos locais utilizando máscara e mantendo o distanciamento social mínimo.