Eduardo Paes revive debate com Crivella e possa ao lado de imagem de Zé Pelintra

Rio - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, reviveu rusgas com o ex-detentor do cargo Marcelo Crivella ao posar ao lado de uma imagem de Zé Pilintra, neste sábado, na Zona Portuária.

"Eu estava andando aqui pelo centro e olha só quem eu encontro.... Axé para quem é de Axé! Amém para quem é de Amém ! Shalon para quem é de Shalon! Namaste para quem é de Namaste!", escreveu Paes.

A publicação faz referência a fala de Crivella, durante o debate da Rede Globo, realizado no ano passado, em que o candidato pelo Republicanos afirmou que Paes usava "chapéu de Zé Pelintra" ao debater sobre verba pública destinada ao carnaval.

"O Eduardo dava R$ 70 milhões para o carnaval porque ele queria desfilar no carnaval. Ele ia lá com o chapeuzinho de Zé Pelintra, saía na capa de jornal. Ele queria autopromoção", disse Crivella na ocasião.