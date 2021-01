Policia Civil prende integrante de quadrilha especializada em roubo a motoristas de aplicativos Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 15:11 | Atualizado 17/01/2021 15:42

Rio - Policiais da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) prenderam, no último sábado (16), um homem que integra uma quadrilha especializada em roubo a motoristas de transporte por aplicativos. Ele foi localizado e detido em Anchieta, Zona Norte do Rio, e não teve o nome divulgado.



De acordo com o delegado Fabio Souza, titular da unidade, a prisão do suspeito aconteceu depois de trabalho de monitoramento e cruzamento de dados do setor de inteligência. Contra o assaltante, havia três mandados de prisão preventiva pendentes, expedidos pela Justiça, com base em investigação da unidade.



O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.