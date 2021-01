Maracanã e a comunidade da Mangueira Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 07:31 | Atualizado 29/01/2021 07:43

Rio - A Polícia Militar do Rio elaborou um plano de segurança especial para a final da Copa Libertadores da América, que acontecerá no sábado (30), no Estádio Maracanã, na Zona Norte do Rio. Para a final, a PM colocará 550 agentes no policiamento interno e externo do estádio, sob a coordenação do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE). Já o Corpo de Bombeiros irá fiscalizar e coordenar ações de prevenção e também no controle de aglomerações.



De acordo com a PM, o planejamento tem como objetivo garantir a segurança dos times, Palmeiras e Santos, e suas respectivas comissões, equipe de arbitragem, organização e demais profissionais envolvidos na partida. A final não será com a presença de público pagante devido à pandemia de coronavírus.



A PM informou que a atuação já começou na quarta-feira (27) com a escolta dos atletas e comissões técnicas após desembarque no Aeroporto Internacional Tom Jobim. O deslocamento dos times e árbitros continuará sendo acompanhado por equipes do BEPE nos dias de treino e reconhecimento do gramado do Maracanã. A escolta para o jogo da final contará com os batedores do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) em conjunto com o BEPE.



No dia do jogo, PMs dos 4°BPM (São Cristóvão), 6°BPM (Tijuca) trabalharão em todo entorno pela preservação da ordem pública e em possíveis pontos de encontro de torcidas. Órgãos municipais estarão em apoio devido ao bloqueio de vias públicas.



Ainda segundo a polícia, no perímetro do estádio, policiais do BPChq, do Batalhão de Ações com Cães (BAC), Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) e do Regimento de Polícia Montada (RPMont) estarão presentes. O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) reforçarão suas respectivas áreas, respectivamente, vias expressas da cidade e estações de trem.

Exames para credenciados



O decreto, publicado na semana passada, que autoriza a realização do evento não permite a presença de público pagante. Apenas pessoas credenciadas pela Conmebol, com limite de até 10% da capacidade do estádio, podem acompanhar a partida. Além disso, os credenciados precisam apresentar exame tipo RT-PCR negativo para covid-19, realizado no prazo máximo de cinco dias antes da realização do jogo.



Haverá, ainda, aferição de temperatura para acesso ao Maracanã. O uso de máscara de proteção será obrigatório durante todo o tempo, inclusive, na parte externa do estádio.