Publicado 29/01/2021 08:21 | Atualizado 29/01/2021 11:54

Rio - Todas as 33 regiões administrativas da cidade do Rio continuam com risco alto de contágio da Covid-19. O panorama é o mesmo da semana passada. O boletim epidemiológico mais recente foi divulgado na manhã desta sexta-feira (29) pela Prefeitura, no Centro de Operações Rio.

Em risco alto, os estabelecimentos podem funcionar com limitação de público de metade da capacidade do espaço, e é obrigatório a ampliação do horário de funcionamento do comércio. "Não é momento de baixar a guarda, reduzir as restrições. É um cenário que a gente ainda aguarda uma movimentação", comentou o subsecretário de Vigilância em Saúde, Márcio Garcia.

A cidade do Rio ainda não teve melhora desde o início do ano. O primeiro boletim epidemiológico, em 8 de janeiro, mostrava 18 regiões administrativas com alto risco. No segundo, já eram 28 com alto risco e cinco com risco moderado. Na terceira, semana passada, 100% da capital atingiu o patamar de risco alto.

O prefeito Eduardo Paes (DEM) comparou o boletim epidemiológico a um boletim escolar. Na avaliação dele, a cidade não "passaria de ano" por conta do quadro preocupante do contágio.

"Olhando essas quatro semanas, o que a gente percebe, até em homenagem às aulas que vão voltar, é que nós tivemos uma piora da nossa nota no boletim que a gente recebe no final de um determinado período da escola. E agora, eu diria que a gente está mantendo a mesma nota. O problema é que a nota não é boa. Precisamos passar de ano, com a nota amarela. Estamos na nota laranja", comentou o prefeito.

Na apresentação do boletim, nesta sexta-feira, a Prefeitura anunciou que há 942 internados por Covid-19 na rede municipal de saúde. Oito pessoas estão aguardando vaga em leitos. A taxa de ocupação de leitos de enfermaria é de 60%, e a de leitos de UTI é de 78%. A Secretaria de Ordem Pública realizou 263 inspeções de fiscalização contra aglomeração em 36 bairros.