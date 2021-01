Coletiva com o Prefeito Eduardo Paes no Centro de Controle da Cidade Nova. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 29/01/2021 10:36 | Atualizado 29/01/2021 11:57

Rio - A Prefeitura do Rio abrirá, a partir da próxima semana, dez pontos de drive-thru para a população idosa receber as vacinas. Estes pontos funcionarão apenas de 8h às 12h aos sábados, dia da repescagem - o idoso que não conseguir ir no seu dia marcado, poderá receber no sábado seguinte. A partir de segunda-feira (1º), os idosos com 99 anos ou mais serão imunizados. Na terça-feira, os de 98; na quarta, os de 97, e assim por diante (confira o calendário no fim da matéria). No sábado (6), os idosos com mais 95 anos serão vacinados nas clínicas da família e nos drive-thrus.

Confira os pontos de drive-thru:

Zona Norte:

- Cidade Universitária, na Ilha do Fundão;

- Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Engenho de Dentro

- Parque Madureira

- Estacionamento da UERJ, no Maracanã (a UERJ atenderá de 9h às 15h)

Zona Oeste:

- CMS Belizário Penna, em Campo Grande

- CMS Manoel Guilherme da Silva, em Bangu

- Policlínica Lincoln de Freitas Filho, em Santa Cruz

- Parque Olímpico, na Barra da Tijuca

Centro e Zona Sul:

- Sambódromo, na Cidade Nova

- Campus da UFRJ da Praia Vermelha, em Botafogo

Prefeitura apresenta pontos de drive-thru para vacinação REPRODUÇÃO DE INTERNET

"A grande novidade a partir deste momento, devido a idade dessas pessoas, é que estamos ofertando mais um ponto de vacinação distribuído em toda a cidade. São dez novos pontos com estrutura diferente, de drive-thru", comentou Márcio Garcia, que comanda o COE-COVID.

Calendário de vacinação dos idosos começa no dia primeiro de fevereiro REPRODUÇÃO TWITTER