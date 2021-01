Bandeira trans Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 11:49

Rio - A Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher, da Prefeitura do Rio, lança nesta sexta-feira (29), no Dia da Visibilidade Trans no Brasil, o processo seletivo para capacitação "Mulheres Trans de Negócio".



O chamado é para que as mulheres trans e travestis, que empreendem ou estão começando seu empreendimento, participem de oficinas sobre temas relevantes ao mundo do trabalho com enfoque no negócio próprio, como educação financeira, identidade visual, uso das redes sociais, entre outros.





O projeto também busca fortalecer uma rede de mulheres trans empreendedoras da cidade do Rio. As inscrições vão até o dia 19 de fevereiro, por meio do formulário: bit.ly/mulherestransdenegocio



Serão selecionadas 30 mulheres trans empreendedoras, além de 10 pessoas trans e travestir líderes e/ou representantes de movimentos sociais LGBTQIA+.



“É fundamental apoiar as mulheres em todas as suas diversidades. É evidente que as mulheres trans são grande potência, mas os dados mostram que são elas as que mais sofrem com as violências e são excluídas do mercado formal de trabalho. Por isso, queremos ser ponte na construção e fortalecimento da autonomia econômica destas mulheres e, consequentemente, da comunidade trans da cidade do Rio de Janeiro.” - Joyce Trindade, secretária especial de Políticas e Promoção da Mulher





As aprovadas no edital irão se envolver em várias atividades, como um encontro presencial para exposição/venda e circulação dos produtos e serviços produzidos pelas próprias participantes e nove oficinas virtuais sobre temas relevantes do empreendedorismo.