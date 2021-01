19º DP apreende cinco pistolas e um fuzil em vestiário de empresa no Rocha, Zona Norte do Rio Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 15:01 | Atualizado 29/01/2021 15:26

Rio - Policiais da 19º DP (São Cristóvão) prenderam um funcionário de uma fábrica no bairro do Rocha, Zona Norte do Rio, suspeito de usar o vestiário da empresa para guardar armas e drogas. Davi Araújo, conhecido como 2D, foi levado pelos agentes quando retornava do trabalho.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Márcio Esteves, o funcionário também usava o carro da fábrica para transportar o armamento para comunidades como a favela do Jacaré e áreas do Complexo da Penha, lideradas por uma das maiores facções do tráfico de drogas do Rio.

As investigações apontam ainda que os donos da empresa não sabiam do esquema. Davi Araújo estava há 11 anos na fábrica e recebia um salário de até R$ 1.700 por mês. No vestiário, foram apreendidos cinco pistolas e um fuzil, todos desmontados.

O criminoso foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação para o tráfico de drogas.



De acordo com os agentes, a prisão é resultado de três meses de trabalho de inteligência e monitoramento. O emprego do acusado seria apenas uma fachada para ocultar a ocupação real, que era o transporte das armas. O homem aproveitava do fato de exercer profissão remunerada registrada para ter livre circulação entre as comunidades sem levantar suspeitas.



Ainda segundo a investigação, o criminoso exercia função de confiança para os líderes da facção.