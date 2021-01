A Força Aérea Brasileira (FAB) transportou 74 pacientes entre sexta-feira e a manhã de hoje Divulgação/Força Aérea Brasileira (FAB)

Publicado 29/01/2021 16:45 | Atualizado 29/01/2021 20:54

Rio - Oito pacientes mulheres de Manaus (AM) chegaram no Rio de Janeiro no fim da tarde desta sexta-feira para a realização de cirurgias no Instituto Nacional de Câncer nesta sexta-feira. Elas irão ficar internadas no Hospital do Câncer III, especializado no tratamento do Câncer de Mama para a realização da cirurgia.



Todas testaram negativo no exame PCR para a detecção da covid-19 e vão refazer o exame nesta sexta. O objetivo é colaborar com o sistema de saúde de Manaus, após a alta no número de casos do coronavírus na cidade. São as primeiras pacientes transferidas de Manaus para o INCA, nesse momento. A viagem e as despesas são de responsabilidade do Ministério da Saúde.

De acordo com o órgão, a inclusão dessas cirurgias não afeta a espera pelo procedimento de outros pacientes do INCA, porque o pós-operatório será realizado em Manaus.

O diretor da unidade, Dr. Marcelo Bello, explica que as mulheres já fizeram a quimioterapia e precisam realizar rapidamente a cirurgia de mama. Caso houvesse uma demora, a doença poderia voltar a progredir e, então, seria necessário o tratamento de quimioterapia novamente.

“É preciso garantir a assistência oncológica a essas pacientes que não podem aguardar, considerando-se a falta de perspectiva de leitos disponíveis para a continuidade de seus tratamentos”, ressalta a diretora-geral do INCA, Dra. Ana Cristina Pinho.