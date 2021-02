Ônibus com lotação máxima no bairro de Madureira, na Zona Norte do Rio Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 01/02/2021

Rio - A Prefeitura do Rio implantou, na manhã desta segunda-feira (1°), um plano de contingência na capital fluminense, como forma de amenizar e compensar os desdobramentos negativos da greve de motoristas do BRT. Neste esquema, foi feito, durante a paralisação, uma alteração nas linhas convencionais de ônibus e um reforço entre as estações do BRT e da Supervia, para acomodar os passageiros que foram prejudicados pelo protesto.

Em nota, a Secretaria Municipal de Tranportes (SMTR) informou que o itinerário das linhas 801, que sai de Bangu para a Taquara, e 803, que percorre o trajeto de Senador Camará para a Taquara, foi estendido até o Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca. A linha 900 (Merk x Downtown) também teve sua rota ampliada. Os ônibus fazem o caminho do Downtown até o Terminal Taquara.

A SMTR também confirmou que a frota das linhas alimentadoras 883 (Bangu X Mato Alto), 853 (Vila Kennedy x Mato Alto) e 897 (Paciência x Pingo D´Água), que transportam os passageiros para as estações do BRT, foram remanejadas para reforçar a operação e levar os usuários para estações mais próximas da Supervia.

As seguintes linhas executivas foram reforçadas: 2338- Campo Grande x Castelo, via Magarça; 2801- Campo Grande x Barra, via Magarça; 2803-Vila Kennedy x Alvorada e 2804- Bangu x Barra.

Por conta do impacto da manifestação dos motoristas do BRT Rio, uma grande parte da população carioca recorreu a outros sistemas de transportes para poder ir ao trabalho, como vans, metrô, trens e mototáxis. Houve ainda relatos, nesta manhã, de que preços abusivos estavam sendo cobrados em algumas vans no município.

BRT sem funcionamento

O BRT Rio está paralisado, nesta segunda, nos seus três corredores (Transoeste, Transcarioca e Transolímpica). Segundo o consórcio que administra o transporte, alguns motoristas impediram a saída dos ônibus das garagens, em protesto contra a perspectiva de atraso de salários neste mês. Não há previsão para a regularização da atividade.



O município entrou em estágio de atenção às 6h30 da manhã por conta da paralisação. O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva ou a outros fatores.