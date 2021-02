Atendimento está sendo feito na sede da Guarda Municipal, no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio Thiago Freitas / Divulgação / SMH

Publicado 01/02/2021 14:04 | Atualizado 01/02/2021 14:06

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, retomou o recadastramento dos beneficiários do Auxílio Habitacional Temporário (AHT), nesta segunda-feira (1°), com o objetivo de garantir a continuidade do pagamento às famílias já cadastradas.



O processo, que vai se estender até o dia 26 de março, será feito presencialmente na sede da Guarda Municipal, em São Cristóvão, na Zona Norte da capital fluminense, respeitando todos os protocolos sanitários. Cerca de 150 beneficiários poderão ser atendidos diariamente, a partir de um pré-agendamento, de forma a evitar aglomeração. Atualmente, há quatro mil famílias que recebem o benefício.



Os beneficiários do Auxílio Habitacional Temporário (AHT) que desejarem entrar em contato direto com a Secretaria Municipal de Habitação para realizar o pré-agendamento, podem fazê-lo através do telefone: (21) 2293-8770 ou (21) 2976-1429.



Na última sexta-feira (29), o vice-prefeito e secretário municipal de Habitação, Nilton Caldeira, e o Coordenador de Ações Sócio-Habitacionais, Jeremias Santos, receberam os subprefeitos do Rio a fim de apresentar as demandas colhidas dos síndicos do "Minha Casa Minha Vida" no primeiro mês de gestão. Na ocasião, o calendário do recadastramento do AHT foi divulgado para que todas as subprefeituras possam colaborar com a campanha de recadastramento.



"Estamos aproximando os subprefeitos deste processo tão importante de recadastramento, para que estimulem as famílias a atualizar os dados, garantindo, assim, a manutenção do pagamento do benefício. Também achamos fundamental compartilhar as reivindicações e possíveis melhorias para as famílias que residem nos condomínios integrantes do programa, o que será feito com regularidade pela secretaria", finalizou Nilton Caldeira.