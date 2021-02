Por O Dia

Publicado 01/02/2021 14:33

Rio - Um soldado da Polícia Militar, identificado como Rodrigo Thiago Motta Mendes, de 34 anos, atirou duas vezes contra o motorista de aplicativo Marcos Aurélio da Silva Mendes, de 44 anos, por suspeitar que seria roubado, na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, na tarde deste domingo (31). De acordo com o policial, o veículo modelo UP estaria o seguindo e tentou fechar o seu carro, uma Mercedes GLA, avaliado em R$ 200 mil.



Em depoimento, o soldado lotado da 24º BPM (Queimados) contou que acreditou que poderia ser uma tentativa de assalto pelo fato do motorista ter gesticulado para ele. Rodrigo desceu do carro segurando uma pistola calibre .40 e foi falar com Marcos, que imediatamente se apresentou como motorista de aplicativo.



Uma viatura do 31º BPM (Recreio) foi acionada para para a ocorrência e levou os dois envolvidos para prestarem depoimento na 16º DP (Barra da Tijuca). Rodrigo Thiago foi autuado por disparo de arma de fogo, crime previsto no Estatuto do Desarmamento. A Corregedoria da Polícia Militar abriu um procedimento apuratório para investigar o caso.