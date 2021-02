Motoristas do BRT de braços cruzados no início da manhã de hoje Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 14:51

Rio - O prefeito Eduardo Paes (DEM) fez um apelo, nesta segunda-feira, para que os motoristas do BRT voltem ao trabalho e retomem o funcionamento das linhas do sistema, paralisado desde o início da manhã. Em entrevista ao Bom dia Rio, da TV Globo, o político reconheceu que a ação dos ônibus articulados passa por uma crise e aproveitou para fazer um pedido de desculpas à população carioca pelo transtorno causado.



"A gente sabe que é uma situação complexa pela qual passa o sistema, isso já vem há alguns anos, mas não importa. Nós estamos aqui para olhar para a frente, para tentar resolver os problemas, nós temos um mês de administração e estamos trabalhando firme para resolver esses problemas. O que não pode é a população ser prejudicada. A gente entende a dificuldade dos motoristas, sabe que existem dificuldades no sistema, mas eu quero fazer esse apelo, porque as pessoas precisam do BRT para se locomover pela cidade", declarou Paes.



Segundo ele, as negociações com a categoria e com as empresas que operam o serviço já começaram, mas a prefeitura não tem disponibilidade financeiro para injetar recursos neste momento, a fim de reequilibrar o serviço. O prefeito afirmou que a paralisação não vai funcionar como forma de pressionar o município, e disse que "não quer acreditar" que as empresas estejam envolvidas com a paralisação.



"O que não pode acontecer é a população estar passando dificuldade como está passando hoje pela manhã. Peço aos motoristas para que voltem, faço apelos aos empresários de ônibus para que tomem as providencias necessárias pra isso começar a normalizar", falou.