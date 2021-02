Campus da UFRJ na Praia Vermelha, Zona Sul do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 10:20 | Atualizado 03/02/2021 14:29

Rio - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, a Operação Pronta Emergência que investiga irregularidades em contratos públicos, celebrados pelo Instituto de Pisquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ipub/UFRJ), por meio de dispensa de licitação.



A ação contou com a participação de 35 policiais federais que cumpriram dez mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Rio Bonito. Foram apreendidos celulares, computadores e mídias; e documentos diversos.



Os recursos públicos federais, sob suspeitas de irregularidades em contratações diretas emergenciais por dispensa de licitação, somam mais de R$ 6 milhões.



O relatório de auditoria realizado pela própria Universidade destacou os elementos que levantaram suspeitas sobre as dispensas de licitação do IPUB/UFRJ: são citados incoerência entre preços demonstrados em propostas; ausência de mapa comparativo das propostas; propostas semelhantes, apresentando o mesmo visual, carimbos e logotipos; e conexão entre empresas contratadas por unidades da UFRJ, com os mesmos endereços, sócios, e-mail, telefone, CNPJ.



Os mandados foram expedidos pela 01ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e os investigados respondem pela prática dos delitos de organização criminosa, peculato e fraudes em licitação.

A Reitoria da UFRJ diz em nota que contratações com dispensas de licitação podem ser necessárias na Administração Pública, principalmente no âmbito de hospitais, conforme previsto na Lei Federal nº 8666/93, visando ao atendimento de demandas que exijam rapidez e eficácia. "Reiteramos apoio aos procedimentos das investigações e aguardamos a apuração dos fatos. Integralmente pautada pela idoneidade, a Reitoria apoia de maneira inequívoca todos os princípios que balizam a Administração Pública elencados na Constituição Federal", finaliza o texto.