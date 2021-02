João Paulo Giesteira Costa foi capturado nas proximidades do Morro do Castro, em São Gonçalo Reprodução de vídeo

Publicado 03/02/2021 10:24 | Atualizado 03/02/2021 10:26

Rio - A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira, um dos principais criminosos acusado de integrar grupo especializado em roubos de carga em Niterói e São Gonçalo. João Paulo Giesteira Costa, mais conhecido como Jotta, de 21 anos, foi capturado nas proximidades do Morro do Castro, em São Gonçalo.



Jotta já havia possuía um mandado de prisão em aberto pela prática do crime de roubo de carga em Niterói. Ele é investigado da unidade pela participação em diversos roubos no município.



O trabalho de inteligência, monitoramento e cruzamento de dados policial da DPCA-Niterói, indicou que Jotta havia convidado familiares e amigos para comemorar seu aniversário. Os agentes então foram até o local do evento afim de encontra-lo e prende-lo pelos crimes cometidos. João Paulo foi levado ate a SEAP, para que todas as medidas necessárias pudessem ser tomadas.