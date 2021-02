Anderson Cunha sofria de ataque epiléticos Arquivo Pessoal

Publicado 03/02/2021 13:40

Rio - Um homem de 29 anos morreu afogado, nesta terça-feira, no Rio Guandu, altura da rua Sirene Moraes Costa, no bairro Nova Belém. Segundo familiares, Anderson Cunha, que sofria de ataques epiléticos, bateu a cabeça no momento em que pulou no rio.

Renata Portes, prima de Anderson, contou que o acidente aconteceu por volta das 12h na localidade conhecida como "Prainha" ou "Cachoeirão", entre os bairros Nova Belém e Lagoa do Sapo, em Japeri.

"Ainda nem sabemos quando será o enterro. A mãe dele está sofrendo até agora lá no IML de Nova Iguaçu, com tanto descaso, pois o corpo foi encontrado ontem 13h30 da tarde e só foi retirado da beira do rio às 0h00", indignou-se.

Anderson Cunha deixa esposa, duas filhas e um filho recém-nascido de apenas 4 meses.