A mulher foi indiciada pela prática do crime de tortura. Divulgação

Rio - Policiais da 15ª DP (Gávea) prenderam, nesta quarta-feira (03/02), uma mulher que torturou a própria filha, de sete anos. Ela, que não teve o nome divulgado, foi capturada no município de Queimados, na Baixada Fluminense, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva.



A investigação foi conduzida pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítimas (DCAV). A avó da criança procurou a unidade para denunciar que a menina havia sofrido queimaduras com um garfo quente, agressões com um cabo de vassoura e ameaças de morte.



Os crimes teriam ocorrido em outubro de 2020, no bairro Coelho Neto, Zona Norte do Rio. A mulher foi indiciada pela prática do crime de tortura.