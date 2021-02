Mutirão de recuperação do Parque Pinto Teles Prefeitura do Rio

03/02/2021

Rio - Começou, na manhã desta quarta-feira (03), o mutirão de serviços da Prefeitura do Rio para a recuperação do Parque Pinto Teles, na Praça Seca, com ações de limpeza, conservação, recuperação da iluminação pública, poda e revitalização da área verde.



Coordenada pela Subprefeitura de Jacarepaguá, a força-tarefa conta com a participação da Fundação Parques e Jardins (FPJ), vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, Comlurb, Seconserva e Rioluz, que já estão com suas equipes trabalhando de forma integrada para que o parque seja entregue em tempo recorde aos moradores da região.



"É extremamente importante esse alinhamento do poder público para que as melhorias efetivamente aconteçam. Estamos trabalhando intensamente para devolver à comunidade esse espaço de lazer tão aguardado pelos moradores, principalmente pelas crianças do bairro", ressalta a Subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo.



De acordo com o presidente da FPJ, Fabiano Carnevale, a primeira vistoria no Pinto Teles foi realizada no dia 20 de janeiro. "Estamos em todas as regiões da cidade para vistoriar parques e praças que há muito tempo não recebem manutenção. Todas as vistorias têm o objetivo de gerar intervenções para recuperarmos esses espaços e entregá-los em melhores condições à população".



Mutirão de serviços

A Comlurb está realizando uma grande operação de limpeza e roçada, com 25 garis, 12 ceifadeiras e 2 sopradores. Também fará reparos e consertos nas peças do mobiliário urbano, como bancos e mesas, incluindo os brinquedos do parquinho infantil.



A Secretaria Municipal de Conservação, que já realizou a desobstrução e restauração dos ramais de drenagem, está restaurando três poços de visitas, elevando o nível da caixa para facilitar a manutenção e limpeza. Também está programado o reparo das calçadas. Já a Rioluz fará a manutenção da iluminação pública da área e do entorno.



A Fundação Parques e Jardins ficará encarregada da poda baixa dos arbustos, limpeza e revitalização dos canteiros. A partir do mutirão, a administração do Parque Pinto Teles será compartilhada entre a FPJ e a Subprefeitura de Jacarepaguá.