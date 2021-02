Miliciano é detido por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 17:05 | Atualizado 03/02/2021 17:24

Rio - As equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam 14 pessoas, nesta quarta-feira (3), que fazem parte da milícia que atua na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. A ação faz parte da operação da Polícia Civil de combate às diferentes organizações criminosas e teve como objetivo prender milicianos, asfixiar as fontes de renda e interromper comércios e serviços ilegais que geram grande lucro para os bandidos. O nome dos presos não foi divulgado.



Durante a ação, os agentes da Draco capturaram um criminoso da comunidade do Quitungo e cumpriram, contra ele, dois mandados de prisão pelo crime de homicídio. Outro miliciano foi preso por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), no bairro Pantanal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

As equipes também interditaram uma loja de roupas falsificadas; um edifício de 14 apartamentos em construção - em que unidade imóvel era negociada a R$ 140 mil -; um depósito de cesta básica explorado pela narcomilícia que faturava R$ 100 mil por mês, além de um receptador de cabos de telefonia.



Entre os crimes investigados pela operação, estão a exploração de atividades ilegais controladas pela milícia; cobranças irregulares de taxas de segurança e de moradia; instalações de centrais clandestinas de TV a cabo e de internet; armazenamento e comércio irregular de botijões de gás e água; parcelamento irregular de solo urbano; exploração e construções irregulares, areais e outros crimes ambientais; comercialização de produtos falsificados; contrabando; descaminho; transporte alternativo irregular; estabelecimentos comerciais explorados pela milícia e utilizados para lavagem de dinheiro, entre outras ilegalidades.