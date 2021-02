Por O Dia

Publicado 03/02/2021 17:26 | Atualizado 03/02/2021 17:36

Rio - As inscrições para o processo de seleção dos programas de Residência Médica, Profissional e Multiprofissional da Secretaria Municipal de Saúde para o ano de 2021 estão abertas. Ao todo, são ofertadas 516 vagas, sendo 382 para médicos de várias especialidades e outras 134 para outros profissionais de saúde, como enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, entre outros.A avaliação dos candidatos será feita por meio de uma prova objetiva. As inscrições devem ser realizadas até o próximo domingo (7), pelo portal de concursos da Prefeitura do Rio ( http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos ). O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.A Residência em Unidades Hospitalares e em Medicina da Família em Comunidade formará 362 profissionais de saúde para atuar nas seguintes especialidades: Anestesiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Coloproctologia, Medicina de Emergência, Medicina da Família e da Comunidade, Neurocirurgia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Obstetrícia e Ginecologia, Pediatria, Pré-requisito Cirurgia Básica, Psiquiatria e Urologia. Há também 20 vagas para Residência Médica Anos Opcionais.O programa em Residência em Enfermagem oferecerá 80 vagas para as áreas de Enfermagem em Saúde da Família, Enfermagem de Família e Comunidade. Há oito lugares, ainda, para a Residência em Enfermagem Clínica e Cirúrgica. Enfermeiros também poderão concorrer às dez vagas da Residência Multiprofissional de Vigilância Sanitária, que tem como público-alvo farmacêuticos e nutricionistas. Já a Residência Profissional de Medicina Veterinária destinará dez vagas para médicos veterinários.O processo seletivo de Residência Multiprofissional em Saúde Mental oferecerá, ao todo, 20 vagas para assistentes sociais, enfermeiros, professores de Educação Física, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Graduados em Odontologia poderão se inscrever para a Residência em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Faciais com seis vagas.As provas das Residências Médica e Anos Opcionais acontecem no próximo dia 21. Já as demais serão realizadas em 28 de fevereiro. Para mais informações sobre o processo seletivo, acesse: http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos