Por Bruna Fernandes

Publicado 04/02/2021 00:00

O secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais da Prefeitura de São Gonçalo, Douglas Ruas, esteve em Brasília, onde participou de reuniões com integrantes do governo federal e deputados da bancada do Rio para captação de recursos para o município, de acordo com determinação do prefeito Capitão Nelson.

O secretário cumpriu agenda no Ministério da Educação, com o ministro Milton Ribeiro. Entre os programas que possam ser desenvolvidos para beneficiar a população, Douglas Ruas solicitou a implantação de uma escola cívico-militar do governo federal.

Douglas Ruas destacou as principais demandas do setor e reforçou a importância de que a administração municipal consolide parcerias com o governo federal para investimentos na educação de São Gonçalo. A reunião contou com a presença do deputado federal Carlos Jordy.

Em outra agenda, com o secretário Nacional de Política Agrícola, Cesar Halum, o município iniciou tratativas para uma série de ações para incentivar o setor. Os secretários Douglas Ruas e Roberto Salles, titular da Pasta de Agricultura e Pesca, irão viabilizar o cadastro dos projetos municipais no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal para a captação de recursos.

O secretário de Agricultura e Pesca, Roberto Salles, destacou os benefícios que poderão ser conquistados, como projetos de irrigação, doação de sementes, calcário e adubos, aquisição de máquinas e palestras sobre orientação de crédito. A reunião contou com a presença do deputado federal Altineu Cortês.

Na última semana, o secretário Douglas Ruas, esteve em Brasília, acompanhando o prefeito Capitão Nelson em agendas nos Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Regional. Na ocasião, Capitão Nelson obteve a confirmação de liberação de R$ 65 milhões, fruto de emendas parlamentares do deputado federal Altineu Côrtes, para obras de pavimentação e drenagem. O município também irá receber R$ 5 milhões para investimentos na atenção básica da saúde.