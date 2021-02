Policiais da 126ª DP prenderam o líder do tráfico de drogas em Rio das Ostras Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 19:14 | Atualizado 03/02/2021 21:46

Rio - Policiais da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam, nesta quarta-feira (03), Junior Ferreira dos Santos, mais conhecido como Ninho, líder do tráfico de drogas em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Os agentes também apreenderam uma pistola com ele. O criminoso foi preso no bairro de Zambulão, em Rio das Ostras.

A ação integrada ocorreu com o apoio de policiais do serviço reservado do 25° BPM (Cabo Frio), da Patamo, 2ª CIA e Polícia Federal de Macaé, após levantamento de dados e trabalho de inteligência. Segundo investigações, o traficante planejava o assassinato de um membro do judiciário.

A equipe da 126ª DP também prendeu um suspeito de homicídio que estava foragido. Os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça e encontraram o homem na estrada de Búzios, bairro Jardim Peró, em Cabo Frio.