Por O Dia

Publicado 04/02/2021 08:17 | Atualizado 04/02/2021 09:23

Rio - O Detran-RJ vai realizar mais um mutirão de serviços em todo o Estado do Rio, neste sábado. Serão disponibilizadas 7.050 vagas de habilitação, veículos e identificação civil em 37 postos.

O agendamento para os serviços deve ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. horário do agendamento por telefone continua ampliado, indo das 6h à meia-noite. As vagas serão disponibilizadas a partir do meio-dia desta quinta-feira.



“Tivemos um gargalo grande que se formou com o fechamento das unidades, de março a julho do ano passado, por causa da pandemia. Por isso, é tão importante fazermos esses mutirões aos sábados. Temos a nossa demanda diária, que já é considerável, precisamos ir zerando o passivo de atendimentos. Neste sábado, vamos oferecer mais de 7 mil vagas para 26 tipos de serviços de habilitação, veículos e identificação civil. O atendimento será em 37 unidades na capital, na região metropolitana e no interior. Desde que implantamos os mutirões, mais de 80 mil pessoas já foram atendidas. Não vamos parar até retomar a normalidade”, diz o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



Na diretoria de veículos, serão oferecidos os serviços de transferência de propriedade, primeira licença, troca de município, troca de jurisdição, mudança para placa Mercosul, baixa e inclusão de alienação, mudança de cor, blindagem, inclusão de combustível, troca de categoria, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, alteração de características e 2º via do CRV.



Os serviços de veículos serão disponibilizados em unidades da capital (Campo Grande, Barra da Tijuca, Santa Cruz, Cocotá, Haddock Lobo) e nos postos de vistoria de outros municípios (Magé, Valença, Cachoeiras de Macacu, Paty do Alferes, Cordeiro, Paracambi, Campos dos Goytacazes II, Teresópolis, Barra Mansa, Itaperuna, Vassouras, São Pedro da Aldeia, Angra dos Reis, Armação de Búzios, Macuco, Petrópolis, Macaé e Resende). O atendimento nestas unidades será das 8h às 16h.



No setor de habilitação, o órgão vai oferecer os serviços de 1ª e 2ª vias da CNH, renovação de CNH, mudança de categoria, adição de categoria, alteração de dados, troca de permissão para definitiva e reabilitação. O atendimento estará disponível na sede, no Centro do Rio, e nos postos de Vila Isabel, Barra da Tijuca, Méier, Niterói (Fonseca), Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Rio Bonito, São Fidélis, São Pedro da Aldeia, Três Rios e Volta Redonda. Os postos estarão abertos das 10h às 16h.



Na sede do departamento, no Centro do Rio, também será possível realizar a emissão de 1ª e 2ª vias de identidade e carteira da SEAP. O atendimento será das 8h às 16h, somente mediante agendamento prévio.



O Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação, para que não ocorram filas e aglomerações neste período de pandemia. O departamento pede para que as pessoas não levem acompanhantes aos postos.