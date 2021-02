Momento das prisões durante a mega operação Rprodução

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 10:17 | Atualizado 04/02/2021 11:10

Rio - No início da manhã desta quinta-feira (04), uma megaoperação policial em Bom Jardim resultou na prisão de cerca de 13 criminosos responsáveis pelo trafico de drogas e outros crimes cometidos na cidade. A investigação, comandada pelo delegado Diogo Schettini (158ª DP), durou quatro meses e é considerada a maior da história do município. A ação teve a participação de 32 policiais de diversas delegacias da Região Serrana, e também contou com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Mega operação realizada em Bom Jardim nesta manhã.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/mUK6DpmlMU — Jornal O Dia (@jornalodia) February 4, 2021

Segundo as investigações, a maior das organizações criminosas do estado está estabelecida e organizada no município, munida de armas de grosso calibre. Além disso, a facção também é responsável por diversos crimes como homicídio e roubos na região. Também foi identificado, após quebras de sigilos bancários, autorizados pela Justiça, o braço econômico da organização, com indícios de lavagem de capitais realizada por operadores financeiros do grupo.

"A investigação demonstrou grau elevado de organização dos criminosos, inclusive com indícios de lavagem de capitais e de planejamento prévio e meticuloso de roubos a estabelecimentos comerciais, dentre outros crimes graves", explicou o delegado Diego Schettini.

Ao fim da operação, que tinha 17 mandados de prisão expedidos pelo Ministério Público e Judiciário, 13 foram cumpridos nesta data, sendo que três destes já se encontravam no sistema prisional e outros quatro acusados ainda estão foragidos.

"Com essa investigação, e com a Operação de hoje, baseada na inteligência, a Polícia Civil pretende dar a resposta tão almejada pela população de Bom Jardim, face a crescente escalada de violência na cidade", completou o responsável pela distrital.