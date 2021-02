Corpo de homem é encontrado com marcas de tiros dentro de siderúrgica em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 13:32 | Atualizado 04/02/2021 13:33

Rio - O corpo de um homem foi encontrado, na noite desta quarta-feira, dentro da Usina Siderúrgica Presidente Vargas (CSN), em Volta Redonda, na Baixada Fluminense. A vítima, que ainda não teve a identidade revelada, estava com várias marcas de tiros na região da cabeça

De acordo com a Polícia Militar, os agentes do 28ºBPM (Volta Redonda) acharam a vítima com uma tornozeleira eletrônica no setor de vagões (GOP) no carvão. A ocorrência foi registrada na 93ªDP.