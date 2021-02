Polícia Civil desarticula quadrilha que fazia tráfico delivery na Zona Sul do Rio Divulgação/ Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 13:34

Rio - Policiais civis da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) prenderam, nesta quinta-feira, três homens pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Eles integravam uma quadrilha especializada no esquema de tráfico delivery na região e chegavam a faturar R$ 200 mil por mês.

Na ação foram apreendidos 375 comprimidos de ecstasy, cocaína, caixas de Cetamina para a fabricação da droga "K", dois litros de Butanodiol para preparação da droga "G" ou "Di", além de embalagens para venda do material e máquinas de cartão de crédito. Os criminosos foram localizados após trabalho de inteligência e monitoramento para reprimir o tráfico de drogas.

Ainda de acordo com os policiais, foi verificado que um dos homens era o taxista e responsável por levar um dos bandidos do local de armazenamento da droga até os usuários. O terceiro criminoso cedia o apartamento para guardar as drogas.

As investigações seguem para identificar outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.