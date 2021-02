Por O Dia

Publicado 04/02/2021 17:43 | Atualizado 04/02/2021 17:45

A vítima aguardava uma passageira na Avenida Marechal Rondon pouco antes das 5h quando foi abordado por uma moto com dois homens que efetuaram os disparos. Segundo testemunhas, Gabriel estava com a janela aberta no Spin Cinza, quando dois homens em uma moto anunciaram o assalto. A vítima tentou arrancar com o carro e os homens dispararam. Nenhum pertence do motorista foi roubado.Agentes da DHC estiveram no local e buscam imagens de câmeras de segurança e testemunhas que possam identificar os envolvidos na morte do motorista.O Disque Denúncia recebe informações sobre o caso nos seguintes canais de atendimento:APP "Disque Denúncia RJ"(21) 2253 1177Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/ https://twitter.com/PProcurados (mensagens).O Anonimato é Garantido.A DHC está encarregada do caso e do inquérito criminal.