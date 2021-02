Polícia faz operação no Complexo do Salgueiro para encontrar suspeito de matar policial civil em assalto, no mês de janeiro Reprodução / TV Globo

Publicado 05/02/2021 07:30 | Atualizado 05/02/2021 11:22

Rio - A Polícia Civil realiza uma operação, na manhã desta sexta-feira, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A ação tem como objetivo cumprir mandados de prisão e apreensão de suspeitos do latrocínio do policial civil Rodrigo Roboredo, morto em janeiro, em uma tentativa de assalto. Durante a operação, um dos suspeitos pela morte foi preso.

Rodrigo era lotado da 73ª DP (Neves) e foi morto em um assalto no dia 13 de janeiro durante um assalto no bairro do Camarão.

A polícia também informou que durante a ação, um homem morreu em confronto com agentes da CORE. Segundo os agentes, ele estava armado com uma pistola e possuía antecedentes por homicídio e tráfico de drogas. Outras quatro pessoas foram baleadas e encaminhadas para o Hospital Municipal Alberto Torres. O DIA apurou que todos chegaram mortos.

A ação conta com policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o apoio de três blindados da CORE e da aeronave do Serviço Aeropolicial (SAER).

Na operação foram apreendidos materiais para enrolar drogas e dinheiro em espécie.

Assalto

Rodrigo Costa Roberedo foi assaltado no dia 13 de janeiro, ele estava ao lado da esposa e da filha, que não se feriram. O policial foi surpreendido por três bandidos armados que abordaram ele e a família na Rua Ricardo Campelo, no bairro Camarão. Segundo informações da polícia, ele teria reagido a ação criminosa depois que os assaltantes ameaçaram sequestrar a esposa e a filha dele.

Na troca de tiros, o agente conseguiu balear um dos bandidos, que morreu no local. Rodrigo foi atingido no peito e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiu.

Um rapaz de 20 anos que também deu entrada no Hospital Alberto Torres, vítima de tiros, teria participado da tentativa de assalto contra o policial. No hospital ele contou que trabalhava como mototaxista e foi baleado ao sofrer um assalto. Segundo a direção do Heat, o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na época, a Polícia Civil divulgou o resultado de um confronto balístico feito do projétil que atingiu o homem e foi confirmado que a bala encontrada era da arma do policial. Um terceiro acusado está foragido. As investigações continuam para identificar e prender o criminoso.