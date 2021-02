Cristiano Fernandes morreu nesta sexta-feira Foto: Reprodução / Redes sociais

05/02/2021

Rio - Morreu, nesta sexta-feira, a terceira vítima do assalto a um galpão de legumes, na região de São Lourenço, em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio. Cristiano Fernandes era o dono da distribuidora de hortifrutis que foi assaltada na última sexta-feira, 29 de janeiro. Ele foi um dos feridos no local e chegou a ser levado para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. Outros dois funcionários, Guilherme Duarte Faria e Bismarque da Cruz, morreram no local.

Na ocasião, bandidos fortemente armados fizeram funcionários da "Galera do Hortifrúti" reféns para roubar o estabelecimento . Um dos colaboradores da distribuidora conseguiu fugir do assalto e postar um pedido de ajuda no Instagram. Quatro criminosos morreram no local e outras quatro pessoas ficaram feridas durante o confronto com agentes do 11º BPM (Nova Friburgo).

Ao final do tiroteio, a PM encontrou dois homens baleados, um caído ao chão com uma pistola, uma granada, um carregador, munições e uma touca ninja, e o segundo no interior de um caminhão. Os dois não resistiram aos ferimentos e morreram.

O caso foi registrado na 151ª DP (Nova Friburgo), assim como o material apreendido: uma pistola, uma escopeta, dois carregadores, 27 munições 9mm, duas granadas, uma capa de colete balístico, um veículo Jeep Renegade e R$ 22.529 em dinheiro e 190 folhas de cheque.