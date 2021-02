Rua alagadas no Centro do Rio desde a tarde desta sexta-feira Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 17:50 | Atualizado 05/02/2021 20:34

Rio - Devido à forte chuva que caiu sob a cidade do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira, vários pontos da cidade têm bolsões de água e alagamentos, algumas ruas foram interditadas por equipes da prefeitura. A Defesa Civil acionou 15 sirenes às 18h30 em 9 comunidades do Rio. Equipes estão em contato com as áreas de risco para acompanhamento junto às comunidades. Desde às 17h, o Rio está em estágio de atenção após núcleos de chuva ganharem força, principalmente na Zona Oeste.

Além disso, neste momento, a chuva volta a se formar sobre a região da Zona Norte, com possibilidade de ser forte dentro da próxima hora. O Alerta Rio ainda não descarta a chance de haver pancadas moderadas a fortes de chuva na Zona Sul e no Centro.

Publicidade

Por volta das 19h30 foi escoado o bolsão d'água que havia na Rua Professor Eurico Rabelo, na altura da Rua Artur Menezes, no bairro Maracanã. Em Maguinhos, na Zona Norte, equipes da prefeitura também trabalhavam para escoar a água das ruas que estavam alagadas. Outros escoamentos também aconteceram no Itanhangá, Guaratiba, Ilha do Governador, São Cristóvão, Irajá, Vila Isabel, entre outros bairros.

Corredor Transoeste interrompido

Publicidade

O BRTRio informou que, por causa da forte chuva, que provoca alagamentos na via, o corredor Transoeste está temporariamente interrompido entre Santa Cruz e Pingo d'Água. Com isso, as linhas 10, 20 e 14 não estão operando no momento.

Registros de alagamentos

Publicidade

De acordo com o Centro de Operações Rio, houve registro de chuva muito forte na Estrada da Grota Funda, Zona Oeste do Rio, entre 17h e 17h15. O local foi interditado pois o acumulado de chuva na região foi de 62mm em um hora. O protocolo para fechamento desta via é de que chova, no mínimo, 55mm em uma hora. Equipes da Guarda Municipal do Rio estão no local.

fotogaleria

Publicidade

Chove forte em outros bairros da Zona Oeste. No Catete, devido a alagamento, segue fechada a Rua do Catete a partir da Rua Ferreira Viana, por onde o trânsito é desviado. Equipes da prefeitura já auxiliam no escoamento da água na via.

Na Glória, há bolsão d'água na Rua Teixeira de Freitas entre o Passeio Público e a Av. Beira-Mar. Equipes da prefeitura também foram acionadas e estão no local.

Publicidade

Houve registro de chuva muito forte entre 18h15 e 18h30 na Ilha do Governador.

Chuva forte atinge rua no Centro do Rio.

Crédito: Divulgação #ODia pic.twitter.com/16LbZ6SvwD — Jornal O Dia (@jornalodia) February 5, 2021

Publicidade

Chuva causa alagamento na Rua Barão de São Felix, no Centro do Rio.

Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/jDHFCXDQYN — Jornal O Dia (@jornalodia) February 5, 2021

Avenida Vicente de carvalho em frente ao Brt Marambaia, sempre essa tortura com chuva #cidadealertarj @Prefeitura_Rio pic.twitter.com/nUhcsiopL2 — Bruno Gonçalves (@goncalvesbrunno) February 5, 2021

Publicidade

Chuva arrasta grande quantidade de lixo na Comunidade do Borel, na Zona Norte

Créditos: Divulgação#ODia pic.twitter.com/kDAXmBW1yz — Jornal O Dia (@jornalodia) February 5, 2021

Acompanhe



Publicidade

BOLSÕES E ALAGAMENTOS (05/02/2021)



Atenção, seguidores.



Nesta thread/fio vamos concentrar as informações de bolsões d'água/alagamentos provocados pela chuva desta sexta-feira.



Acompanhe abaixo! pic.twitter.com/cJ2QnUwD15 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 5, 2021

A cidade estava em estágio de mobilização desde 21h55 desta quinta-feira



O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.



A prefeitura recomenda que a população tome as seguintes ações preventivas:

- Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;

- Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;

- Não force a passagem de veículos em áreas aparentemente alagadas;

- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

- Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;

- Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;

- Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

- Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199;

- Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Publicidade

Publicidade