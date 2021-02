Alagamento na esquina das ruas do Líbano com a da Constituição, no Centro Divulgação / COR

Rio - A cidade voltou aoàs 3h30 deste sábado depois do forte temporal que caiu nesta sexta-feira . A chuva de ontem causou bolsões de água, alagamentos, queda de árvores e algumas ruas tiveram que ser interditadas. Às 18h30, aacionou 15 sirenes em nove comunidades ().

A forte chuva também interditou vias importantes, como a Avenida Niemeyer, na Zona Sul, que foi fechada às 16h30 e reaberta às 21h. A Estrada da Grota Funda, em Guaratiba, na Zona Oeste, foi interditada às 17h30 e liberada ao tráfego por volta das 22h40. A circulação do BRT Transoeste no trecho entre Santa Cruz e Pingo D'Água também chegou a ser afetada.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, das 15h às 21h de ontem, toda a cidade registrou, em média, 43,9 mm de chuva. Isso representa 38% do que costuma chover, em média, em todo o mês de fevereiro, que é 116,8 mm. As regiões mais atingidas ficam no entorno dos maciços da Pedra Branca e da Tijuca.

Veja onde mais choveu o acumulado para as últimas 21h (7h35)

1. Grota Funda: 97,2 mm

2. Guaratiba: 77 mm

3. Muda: 65 mm

4. Tijuca: 63,8 mm

5. Jardim Botânico: 60,2 mm



Ainda segundo o Alerta Rio, o tempo está instável na cidade por causa da vinda de umidade do oceano para o continente. Ao longo deste sábado, há previsão de chuva fraca a moderada e o céu ficará de nublado a encoberto. Os ventos serão predominantemente moderados e as temperaturas estarão em declínio em relação a ontem, com a mínima de 18°C e máxima de 29°C.

Neste domingo, o céu ficará predominantemente nublado, mas haverá diminuição da intensidade de chuva. Na segunda e na terça-feira, uma área de convergência de umidade sobre a Região Sudeste provocará chuva de fraca a moderada em pontos isolados da cidade, durante a tarde e à noite. Já na quarta, o tempo será influenciado por um sistema de alta pressão, que deixará o céu nublado ao longo do dia, com ventos fracos a moderados e temperaturas estáveis sem previsão de chuva.

Veja a previsão para os próximos dias

. SÁBADO: Mínima: 18°C Máxima: 29°C (chuva fraca a moderada)

. DOMINGO: Mínima: 20°C Máxima: 29°C (chuva fraca)

. SEGUNDA: Mínima: 19°C Máxima: 28°C (chuva fraca a moderada)

. TERÇA: Mínima: 20°C Máxima: 29°C (chuva fraca a moderada)

. QUARTA: Mínima: 20°C Máxima: 31°C (sem chuva)