Rio - O Procon-RJ realizou, nesta sexta-feira (05) uma ação no município de Arraial do Cabo para investigar reclamações de moradores sobre a distribuição de luz, feito pela Enel, e de água, da Prolagos. Mediante as falhas encontradas, o presidente do Procon-RJ Cássio Coelho, irá instaurar um ato sancionatório contra ambas as empresas. Os bairros fiscalizados foram Canaã, Praia dos Anjos, Prainha, Caiçara, Figueiras e Monte Alto.

Os consumidores denunciavam falta de energia elétrica constante, o que ocasiona inclusive a queima de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Os moradores das casas e condomínios vistoriados ainda contaram que a falha acontece tanto de manhã quanto à tarde e, ainda, durante a madrugada.

Também foram relatados problemas no fornecimento de água nos bairros. Os moradores reclamam de irregularidade no abastacimento, fazendo com que alguns tenham que recorrer ao caminhão pipa ou até mesmo racionar água. O problema acontece principalmente nos meses de alta temporada e, no momento da ação, uma das casas não estava recebendo água, o que foi comprovado através do hidrômetro.

Procurada, a Enel informou que não foi notificada em relação ao processo administrativo mencionado. A companhia afirma que poderá se posicionar assim que tomar conhecimento sobre o tema.

A Prolagos ainda não respondeu.

