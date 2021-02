Detran começa a disponibilizar notificações e autos de infração de trânsito no site Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 09:19 | Atualizado 08/02/2021 09:19

Rio - O Detran-RJ começa a disponibilizar, a partir desta segunda-feira, uma nova ferramenta de consulta no site do departamento. Agora, os motoristas poderão consultar e visualizar o andamento das autuações, também será possível fazer download de cópias em PDF de autos de infração, notificações e Avisos de Recebimento (AR).

"Estamos desburocratizando o procedimento de consulta de infrações. Nossa intenção é facilitar a vida da população, além de deixar o processo mais transparente", ressaltou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.



O departamento ressalta que o novo procedimento destina-se a consultas de autos de infração de competência estadual, ou seja, iniciados pelas letras C ou E. O usuário terá a possibilidade de baixar multas lavradas por Detran, Polícia Militar e Operação Lei Seca, por exemplo.



A cópia do documento poderá ser baixada acessando o portal do Detran-RJ e clicando no menu "Infrações", ou pelo link: http://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=1410.



Antes de a nova funcionalidade ser implementada, o requerente precisava comparecer à sede do departamento ou se cadastrar no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) como usuário externo e fazer uma petição, que era atendida manualmente pela Central de Recursos.



Confira outros serviços disponibilizados de forma digital pelo Detran:



- Agendar os principais serviços prestados pelo departamento, nos setores de veículos, habilitação e identificação civil.



- Dar entrada e acompanhar recursos de multas (de competência estadual), e processos de cassação de CNH e suspensão do direito de dirigir.



- Obter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) no formato digital, bastando baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O usuário não precisa mais agendar e comparecer a uma unidade de atendimento para receber o documento impresso, facilitando o procedimento de licenciamento anual.



- Abrir, por e-mail, os seguintes processos: devolução de taxas, averbação de CNH estrangeira, baixa de restrição de veículo, baixa de veículo, certidão de inteiro teor, perícia médica, reabilitação e regularização de motor.



- Atendimento on-line a familiares de vítimas de acidentes de trânsito, realizado pelo Núcleo de Apoio à Vítima de Trânsito (NAVI).