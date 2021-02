Procon-RJ interdita dois locais e descarta mais de 300kg de produtos impróprios ao consumo Divulgação/Procon-RJ

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 17:03 | Atualizado 11/02/2021 17:30

Rio - O Procon-RJ realizou, nesta quinta-feira (11), uma ação de fiscalização na Zona Oeste do Rio de Janeiro com o apoio da Delegacia do Consumidor (Decon). A ação apurou denúncias feitas pelos consumidores sobre venda de mercadorias sem nota fiscal, alimentos vencidos, locais sem autorização de funcionamento entre outros. Os agentes fiscalizaram mercados de bairro, instalador de gás natural veicular e loja de material de construção, em Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes (Terreirão). Todos os seis locais vistoriados foram autuados pelo Procon, dentre esses, dois foram interditados e mais de 300 kg de produtos impróprios ao consumo foram descartados.



A loja de instalação de gás veicular, Garage GNV, no Recreio dos Bandeirantes, funcionava sem o certificado de registro de instalador e o alvará de funcionamento apresentado não correspondia ao estabelecimento. Além disso, não havia extintores de incêndio nem certificado de aprovação dos Bombeiros. Um cilindro foi apreendido pelo Procon-RJ e o local ficou interditado.



Outro local foi interditado no Recreio. No Açougue Faraó das Carnes, foram descartados mais de 250 kg de carnes impróprias ao consumo por estarem vencidas ou sem nenhuma informação quanto à data de validade e manipulação. Lá os fiscais constataram diversas peças de carnes armazenadas com potencial risco de contaminação. Nos locais onde estavam os produtos havia ferrugem, goteiras, acúmulo de água no chão, ralos abertos com esgoto aparente, fiação exposta e bolor.

Publicidade

Procon-RJ interdita dois locais e descarta mais de 300kg de produtos impróprios ao consumo.#ODia pic.twitter.com/ReY3qR7qh2 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 11, 2021

Ainda no Recreio dos Bandeirantes, na loja de material de construção Os Carvalhos, foram encontrados cerca de 50 litros de produtos vencidos ou sem especificação sendo comercializados. Dentre os itens, produtos para limpeza de pedras e mármores, textura acrílica, água sanitária, cera e catalisador. Além disso, produtos sem preços também foram notados pelos fiscais. O Mercado Atlântico, também foi autuado, pois foram descartados mais de 30kg de alimentos impróprios ao consumo entre carne moída, picanha, massa para pastel e iogurte.



Em Vargem Pequena, o Sachinho Supermercado apresentou problemas estruturais como ferrugem, bolor, piso quebrado e larvas nos locais de armazenagem de produtos, e foram encontrados cerca de 16kg de mercadorias vencidas ou sem especificação de validade. Já na Mercearia Marigessy em Vargem Grande, os fiscais notaram que o caixa preferencial não contava com espaço de passagem para cadeirante e o mercado não disponibilizava balanças de precisão para uso dos consumidores. Ainda no Recreio dos Bandeirantes, na loja de material de construção Os Carvalhos, foram encontrados cerca de 50 litros de produtos vencidos ou sem especificação sendo comercializados. Dentre os itens, produtos para limpeza de pedras e mármores, textura acrílica, água sanitária, cera e catalisador. Além disso, produtos sem preços também foram notados pelos fiscais. O Mercado Atlântico, também foi autuado, pois foram descartados mais de 30kg de alimentos impróprios ao consumo entre carne moída, picanha, massa para pastel e iogurte.Em Vargem Pequena, o Sachinho Supermercado apresentou problemas estruturais como ferrugem, bolor, piso quebrado e larvas nos locais de armazenagem de produtos, e foram encontrados cerca de 16kg de mercadorias vencidas ou sem especificação de validade. Já na Mercearia Marigessy em Vargem Grande, os fiscais notaram que o caixa preferencial não contava com espaço de passagem para cadeirante e o mercado não disponibilizava balanças de precisão para uso dos consumidores.

fotogaleria



Confira todos os locais fiscalizados

Publicidade

Marigessy Supermercado: Estrada dos Bandeirantes, 23510. Vargem Grande.

Sachinho Supermercado: Estrada dos Bandeirantes, 15072. Vargem Pequena.

Mercado Atlântico: Av. Gilka Machado, 70. Recreio dos Bandeirantes.

Açougue Faraó das Carnes: Av. Gilka Machado, 67. Recreio dos Bandeirantes.

Garage GNV: Rua Caminho do Fontela, 11, Recreio dos Bandeirantes.

Os Carvalhos do Recreio: Rua HW, s/n. Lote 23, Quadra 93. Recreio dos Bandeirantes.

Procurados, a empresa Garage GNV e o Açougue Faraó das Carnes ainda não se pronunciaram sobre a interdição.