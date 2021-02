Cartaz do Portal dos Procurados Divulgação

Por ODIA

Publicado 12/02/2021 17:38 | Atualizado 12/02/2021 17:47

Rio - Policiais da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA), com apoio da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Pavão e Segurança Presente de Bangu, prenderam, nesta sexta-feira, Renato de Freitas Ramos, de 61 anos. Ele é suspeito de participar do sequestro da família de um gerente do extinto Banco Real, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, em 2010.

Segundo investigação, Renato foi preso enquanto lanchava no Calçadão de Bangu, na Zona Oeste do Rio, após ser monitorado pela UPP Pavão e informações do Disque Denúncia (2253-1177). A ocorrência foi conduzida para a 34ª DP (Bangu), onde foi cumprido o mandado e tomada as medidas cabíveis.



