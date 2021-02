Dupla faz onda de assaltos no bairro do Maracanã, na Zona Norte do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 19:24 | Atualizado 12/02/2021 19:35

Rio - Moradores do bairro Maracanã, na Zona Norte do Rio, denunciaram nas redes sociais a ação de dois criminosos que aproveitaram o sinal de trânsito fechado para assaltar motoristas. Na manhã desta sexta-feira (12), a mesma situação voltou a repercutir entre grupos do bairro.

Em uma imagem feita por um motorista que passava no local, é possível ver dois homens em cima de uma moto levando os pertences de uma vítima. Esses crimes fazem parte de uma onda de assaltos que está atingindo o bairro. Ainda segundo os moradores da região, a situação de violência se tornou comum.

Publicidade

Procurada, a Polícia Militar ainda não informou sobre a rotina de patrulhamento do local.