Covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 19:34 | Atualizado 12/02/2021 19:44

Rio - A situação da pandemia no Rio de Janeiro está em baixo risco em oito regiões do Estado, de acordo com a 17ª Edição do Mapa de Risco da Covid-19. Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba, Centro-Sul, Metropolitana I e II, Serrana, Baixa Litorânea e Norte estão com a bandeira amarela. Apenas a Região Noroeste permanece com risco moderado (laranja).

As regiões Centro-Sul e Metropolitana I se destacam com a melhora do cenário. Ambas estavam em risco moderado e, nesta edição, passaram para o risco baixo. No geral, o estado se mantém com risco baixo (bandeira amarela. A análise compara as semanas do dia 24 a 30 de janeiro e 10 a 16 de janeiro de 2021.



Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).

Publicidade

No Rio de Janeiro, o número de óbitos diminuiu 44% e os casos de internação por síndrome respiratória aguda grave diminuiu 45% no período analisado. Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado está em 60,7% e a de enfermaria, 43,2%.



Vacinação no Rio

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que, até o momento, recebeu do Ministério da Saúde (MS) 1.040.320 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 855.320 da CorovaVac e 185 mil da Oxford/AstraZeneca. Até o momento, foram entregues 842.890 doses aos 92 municípios. Dessas, 242.060 doses foram destinadas à segunda dose da Coronavac, para atender à população que recebeu as doses enviadas no primeiro lote, do dia 20 de janeiro.



Publicidade

Até as 9h desta sexta-feira, 92 municípios registraram 351.045 pessoas imunizadas contra a Covid-19 no estado. O balanço foi realizado por meio de busca ativa, a partir da gerência de Imunização da Vigilância Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, junto às coordenações/gerências de imunização dos 92 municípios do estado. O balanço é atualizado diariamente e pode ser acompanhado pelo Portal Covid (https://vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br/vacinometro).