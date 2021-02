"A fantasia é a chance de encarnar novos personagens, de protestar com bom humor, de ironizar, de usar o sarcasmo a favor, saindo de uma rotina por vezes tão programada" Arte Kiko

Por ANA CARLA GOMES

Publicado 14/02/2021 09:00

Hoje seria Domingo de Carnaval. Já estava até marcado no calendário. Época de "mais de mil palhaços no salão", da famosa marchinha 'Máscara Negra'. Diante da proximidade da data, me peguei revendo álbuns de infância em busca de lembranças carnavalescas. Estão lá, nas fotos de papel guardadas pela minha saudosa mãe, eu e minha irmã, de mãos dadas, combinadinhas como havaianas: ela de vermelho e eu de amarelo. No cabelo, um rabo de cavalo preso na lateral.

E foi a memória da minha irmã que revelou: estávamos numa praça de Macaé, no Norte Fluminense, felizes após brincar no baile do clube da cidade. Outras viagens de Carnavais também seguem na lembrança, com seus engarrafamentos rumo à Região dos Lagos. Pareciam intermináveis, mas o bom humor da minha avó materna amenizava qualquer sufoco.



Esse vaivém pelas lembranças me mostra como a fantasia é um encanto pela sua própria definição: a faculdade de criar pela imaginação. Talvez por isso sejamos tão apaixonados por Carnaval, já que ele nos permite vestir as mais diferentes roupagens. Esse fascínio nos acompanha: na chance de participar de blocos, de ser um integrante ou admirador das escolas de samba, de participar de alguma festa à fantasia. E vale até improviso. Certa vez, um amigo incorporou, de última hora, com notas de dinheiro de brinquedo e um jaleco branco, uma roupa em alusão ao filme 'O homem que copiava', em cartaz à época.



A fantasia é a chance de encarnar novos personagens, de protestar com bom humor, de ironizar, de usar o sarcasmo a favor, saindo de uma rotina por vezes tão programada. No Carnaval, podemos nos transferir instantaneamente para a música do Raça Negra ao ver um grupo de amigos segurando um isopor com os dizeres: "Que é gostar de você". Quem conhece a música 'Cheia de Manias' já cantarola: "Então me ajude a segurar essa barra...".



Hoje não haverá desfiles nem blocos tomando conta do país. Estamos saudosos pela folia e por essa delícia de "criar pela imaginação". Estamos ansiosos para colocar o bloco da alegria na rua. E, se a folia nos traz tanta saudade, "não me leve a mal, hoje é Carnaval". Ao menos nas lembranças.