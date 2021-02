Ideia é fortalecer a cultura local para jovens e adultos a partir dos 10 anos de idade (foto tirada antes da pandemia) Alanna Dahan / Divulgação

Por MH

Publicado 14/02/2021 03:00

Rio - O projeto Vivências em Danças Populares realiza, a partir deste fim de semana, oficinas de pernas de pau no Morro da Babilônia, na Rocinha e em Realengo. A ideia é fortalecer a cultura local para jovens e adultos a partir dos 10 anos de idade.

Serão quatro encontros por fim de semana, com duas turmas aos sábados e duas aos domingos, de 13h30 às 15h30 e de 16h às 17h30. Todos os protocolos sanitários de segurança para a prevenção da covid-19 serão respeitados.

"As dinâmicas vão acontecer orientadas por diálogos sobre referências e histórias que compõem as manifestações, valorizando a cultura popular por meio do resgate da oralidade, viabilizando grupos tradicionais, mestres, mestras que atuam protagonizando os processos que mantêm vivo os saberes populares e muito nos influenciam", afirma Natalia Sant'Anna, do Vivências em Danças Populares.

Hoje, a Favela Orgânica, no Morro da Babilônia, receberá a experiência do Jongo nas alturas, com Jéssica Castro. No próximo fim de semana, a Rocinha receberá vivências de pernas de pau com Maracatu e o Tambores de Olokun.



"Faremos uso da descrição dos instrumentos e movimentos, ressaltando a poética que é construída por meio da interação entre esses elementos, nossos corpos e a perna de pau, esse brinquedo popular de agigantar as emoções. Esperamos com o projeto promover o intercâmbio e valorização da cena cultural local", acrescenta Natalia.

Ao final do evento será produzido um minidocumentário apresentando, além de uma exposição de fotos que será disponibilizada nos canais do Vivências em Danças Populares.