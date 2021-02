Projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc no edital de Emergência Cultural do Governo do estado do Rio de Janeiro tem direção de morador de Maricpa e será exibido no MCMV de Itaipuaçu. Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 07:33

Maricá - O Condomínio Carlos Marighella (MCMV), o Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu, receberá neste domingo (28/02) a "Palhaçaria Circo Show" uma produção e Direção Geral de Eduardo Duwal morador do bairro e Direção de Movimentos de Douglas Cantudo e Marcelinton Lima, ambos moradores do bairro de Ponta Negra.

É a chamada retomada cultural do Estado do Rio de Janeiro, também em Maricá, este é projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc no edital de Emergência Cultural do Governo do estado do Rio de Janeiro.



A "Palhaçaria Circo Show" é uma comédia de circo-teatro para crianças (e adultos) de todas as idades.



Todas as normas sanitárias serão respeitadas bem como a obrigatoriedade de utilização da máscara e distanciamento das cadeiras que formarão a platéia limitada do show. o distanciamento será mantido.