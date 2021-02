Allanzinho foi o autor dos disparos que mataram o Cabo da PM Fábio Souza Cantão Divulgação/Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 09:45 | Atualizado 13/02/2021 12:46

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta sexta-feira (12), um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) com informações que possam levar à localização e prisão de Allan Romariz Baptista, conhecido como Allanzinho, de 31 anos. Segundo as investigações, ele foi o autor dos disparos que mataram o cabo PM Fábio Souza Cantão, assassinado ao tentar separar uma briga que ocorria na madrugada do dia 28 de novembro de 2020, em frente a uma casa noturna localizada na Vila da Penha, Zona Norte do Rio.

Ainda segundo investigações da DHC, Allanzinho teria envolvimento com a milícia da comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, também na Zona Norte. Agentes da DHC foram a vários endereços para cumprir o mandado de prisão e não encontraram o suspeito.

Nesta sexta-feira (12), a DHC prendeu outro envolvido na morte de Fábio, o policial militar Carlos André de Oliveira Sodré, conhecido como "Da Goiaba", de 37 anos. Sodré foi localizado pela Delegacia de Polícia Judiciária Militar da Corregedoria da PM e encaminhado à DHC, onde, após ser analisado todo o material das provas, foi preso em flagrante por sua participação no crime.

Sodré e Allanzinho também foram investigados pela DHC em outro inquérito que apura um assassinato. Conforme a polícia, Sodré também foi preso preventivamente por este processo, onde também são acusados os traficantes Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, chefe do tráfico da Cidade Alta e Moises Severino da Silva, o Dino da Cidade Alta.

WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099/ (21) 2253 1177

APP "Disque Denúncia RJ"

(inbox)

(mensagens). Contra Allan Romariz Baptista, foi expedido mandado de prisão, pela 4ª Vara Criminal da Capital, pelo crime homicídio. O Disque Denúncia recebe informações sobre os envolvidos na morte do policial nos seguintes canais de atendimento:WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099/ (21) 2253 1177APP "Disque Denúncia RJ" Facebook (inbox) Twitter (mensagens).

O anonimato é garantido. A DHC está encarregada do caso e do inquérito criminal.