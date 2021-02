93ª DP (Volta Redonda) Divulgação/PCERJ

Rio - Policiais da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, nesta sexta-feira (12), um suspeito de ter participado do assassinato a facadas de Mauro Augusto Alonso Filho, de 18 anos. O crime aconteceu no início deste ano, em frente ao Sider Shopping, no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, no Sul Fluminense.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi localizado pelos agentes na Rua José de Abreu, no bairro São Sebastião, em Barra Mansa. Os policiais agora estão à procura do coautor do crime, já identificado.

A Justiça determinou um mandado de prisão temporária contra o homem. O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime ainda está sendo investigada.