Publicado 13/02/2021 17:01

Rio - Devido ao feriado de Carnaval e do ponto facultativo decretado pelo governo estadual, não haverá atendimento no drive thru no campus Maracanã da Uerj na segunda-feira (15) e na terça-feira (16), quando está prevista a imunização de pessoas com 84 e 83 anos de idade. Na quarta-feira (17), a vacinação ocorrerá normalmente, das 9h às 15h, caso cheguem mais doses ao município do Rio.



O mesmo acontece na Policlínica Piquet Carneiro (PPC). Não haverá imunização nos dias 15 e 16 de fevereiro, sendo retomada normalmente na quarta-feira (17), das 10h às 13h. A PPC fica na Avenida Marechal Rondon 381, no bairro de São Francisco Xavier.

Já o drive thru do Parque Olímpico funcionará normalmente durante toda a semana, das 9h às 15h, assim como as 236 clínicas da família e centros municipais de saúde. O ideal é que a pessoas se vacine na sua unidade de saúde de referência, que pode ser consultada no seguinte link: http://www.prefeitura.rio/web/sms

Já os idosos acamados ou com dificuldade de locomoção podem ser imunizados em casa. Para isso, um parente responsável deve procurar na plataforma Onde ser atendido ( prefeitura.rio/ondeseratendido ) a unidade de saúde mais próxima, onde vai receber todas as orientações sobre a vacinação. Em caso de dificuldade, também poderá solicitar pelo e-mail [email protected]

Segunda dose garantida



As vacinas para a segunda dose de quem tomou a primeira no início da campanha estão garantidas e começarão a ser aplicadas na semana que vem. As equipes de saúde aproveitarão a terça-feira de carnaval para retornar às instituições de longa permanência, onde aplicarão a segunda dose em idosos que vivem em asilos e pessoas com deficiência institucionalizadas. Populações indígena e quilombola, além dos profissionais das unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) envolvidos na campanha de vacinação também receberão a segunda dose neste dia.



Ainda no dia 16, unidades hospitalares e de pronto atendimento deverão aplicar a segunda dose da vacina nos próprios profissionais que tomaram a primeira no local de trabalho em janeiro.

Veja o calendário a partir da próxima semana:



3ª Semana



15/02 – Pessoas de 84 anos

16/02 – Pessoas de 83 anos

17/02 – Pessoas de 82 anos

18/02 – Pessoas de 81 anos

19/02 – Pessoas de 80 anos

20/02 – Pessoas a partir de 80 anos



4ª Semana



22/02 – Pessoas de 79 anos

23/02 – Pessoas de 78 anos

24/02 – Pessoas de 77 anos

25/02 – Pessoas de 76 anos

26/02 – Pessoas de 75 anos

27/02 – Pessoas a partir de 75 anos

