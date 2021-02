Espaço Hall Divulgação

Publicado 14/02/2021 19:48 | Atualizado 14/02/2021 19:50

A casa de espetáculos Espaço Hall, localizada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, se solidarizou com a situação da Covid-19 na capital Fluminense e preparou um banner em sua faxada, apoiando a decisão do Prefeito da cidade, Eduardo Paes, no fechamento das casas de shows.

"É surreal. Parece que a gente está vivendo um filme, porque nunca teve algo parecido no Brasil, em nossa geração, algo que nos afetasse tanto, mexesse com a rotina de todo mundo desse jeito. E a quarentena, mais do que recomendação, é uma necessidade, uma urgência", declara representantes do espaço.