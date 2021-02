Trens têm intervalos maiores na manhã desta segunda-feira Divugação / Agetransp

Rio - A manhã desta segunda-feira foi de transtornos para os passageiros da SuperVia. Por causa de um problema na sinalização, os ramais Japeri e Santa Cruz operaram com acréscimo nos intervalos. Como o ponto facultativo de Carnaval está suspenso no Rio, aqueles que não tiveram o feriadão estendido ficaram dificuldade para chegar ao trabalho. A SuperVia informou que "está trabalhando para normalizar a situação o mais breve possível".

"Trens do ramal Santa Cruz e Japeri com horário irregular. Estou desde as 7h40 esperando", reclamou uma passageira por meio das redes sociais às 8h15. "Trem para a Central saindo da plataforma 2 com atraso", comentou outra às 8h19.

A circulação dos trens segue de acordo com os intervalos abaixo, levando-se em conta a faixa de pico de cada ramal:

Ramal Deodoro – Santa Cruz (pico de 5h às 8h)



Entre Santa Cruz e Senador Camará - intervalo médio de 20 minutos



Entre Bangu e Central do Brasil – intervalo médio de 16 minutos



Das 10h às 15h, haverá manutenção em cabos da rede aérea entre as estações Olímpica de Engenho de Dentro e Madureira. No mesmo período, também serão realizados serviços de manutenção na via férrea e em cabos da rede aérea no trecho entre Paciência e Santa Cruz.



Ramal Japeri (pico de 5h às 7h)



Entre Nova Iguaçu e Japeri – Intervalo médio de 24 minutos



Entre Central e Nova Iguaçu – Intervalo médio de 12 minutos



Ramal Belford Roxo (pico de 6h às 8h)



Intervalo médio de 25 minutos.



Ramal Saracuruna (pico de 5h às 8h)



Central a Gramacho - intervalo médio de 12 minutos



Gramacho a Saracuruna - intervalo médio de 23 minutos