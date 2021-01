Protesto virtual pede o fim do reajuste da tarifa de trens em fevereiro Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 10:29 | Atualizado 26/01/2021 10:57

Rio - A Secretaria Estadual de Transportes decidiu adiar o aumento da tarifa dos trens da Supervia. O reajuste estava previsto para iniciar dia 2 de fevereiro, e a passagem ia subir de R$ 4,70 para R$ 5,90. Mas por conta da condição econômica da população fluminense durante a pandemia, a pasta decidiu prorrogar por mais 20 dias até uma nova decisão. A ONG Meu Rio lançou, nos últimos dias, um protesto virtual contra o aumento da tarifa

Segundo a Secretaria Estadual de Transportes, "o governo pretende assinar um termo aditivo ao contrato de concessão para instituir um valor mais adequado ao atual cenário socioeconômico, em virtude da pandemia".

Publicidade

Em nota, a Supervia afirmou que "está em permanente contato com o Governo do Estado, que é o poder concedente, para avaliar as medidas possíveis sobre o reajuste da passagem, preservando as características do Contrato de Concessão e garantindo o equilíbrio econômico financeiro da concessionária".

A concessionária que administra os trens urbanos informou ainda que "acumula uma perda financeira de R$ 315 milhões resultado da redução de 72,4 milhões de passageiros no período. A concessionária, assim como os outros modais de transporte público do Rio de Janeiro, depende exclusivamente da venda das passagens para dar continuidade à prestação do serviço e não conta com qualquer subsídio do governo". Por fim, a Supervia disse que "a expectativa inicial da SuperVia era que recuperação completa de clientes se daria no segundo semestre de 2021. Mas a crise econômica do país e o aprofundamento da crise no Rio de Janeiro alteraram a previsão para a retomada da demanda, que agora deve ocorrer apenas no final de 2022 ou início de 2023".