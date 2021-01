Protesto virtual pede o fim do reajuste da tarifa de trens em fevereiro Estefan Radovicz

25/01/2021

ONG Meu Rio lançou nesta segunda-feira (25) a campanha "SuperVia, aumento não". Com mais de cinco mil mensagens adeptas ao movimento, a iniciativa pede a suspensão do aumento da passagem, que passará de R$ 4,70 para R$ 5,90, na próxima terça-feira (2).

O objetivo é pedir para que pessoas enviem e-mails para os gabinetes do governador em exercício Cláudio Castro, do secretário estadual de Transportes, Delmo Pinho e dos presidentes da SuperVia e da Agetransp. Além do protesto virtual, o grupo planeja uma manifestação na próxima segunda-feira (1), em frente a sede da Agetransp, às 17h.

A Agetransp foi a responsável por aprovar o reajuste calculado com base no IGP-M, chegando a 25% de aumento no valor da passagem. O Dia questionou qual será o posicionamento da Agetransp diante desta movimentação e com a iminência de um possível protesto na segunda-feira. Até o momento não houve retorno. O gabinete do governador em exercício Cláudio Castro também não respondeu.

Questionada, a SuperVia declarou que está em permanente contato com o Governo do Estado do Rio de Janeiro para avaliar as medidas possíveis sobre o reajuste da passagem, preservando as características do Contrato de Concessão e garantindo o equilíbrio econômico financeiro da concessionária.



"O reajuste anual da tarifa unitária do serviço de transporte ferroviário de passageiros de 2021 foi homologado pela Agetransp de acordo com índice previsto no contrato de concessão - o IGP-M, que resultou em um valor máximo de até R$ 5,90. A SuperVia lembra ainda que, em função da pandemia do coronavírus, desde março de 2020 acumula uma perda financeira de R$ 315 milhões resultado da redução de 72,4 milhões de passageiros no período.

A concessionária, assim como os outros modais de transporte público do Rio de Janeiro, depende exclusivamente da venda das passagens para dar continuidade à prestação do serviço e não conta com qualquer subsídio do governo.

A expectativa inicial da SuperVia era que recuperação completa de clientes se daria no segundo semestre de 2021. Mas a crise econômica do país e o aprofundamento da crise no Rio de Janeiro alteraram a previsão para a retomada da demanda, que agora deve ocorrer apenas no final de 2022 ou início de 2023", disse a SuperVia em nota.

Barcas também passarão pelo reajuste

A CCR Barcas terá um reajuste de 6,1%, ou seja, a tarifa de R$ 6,50 passará a ser de R$ 6,90. A linha Charitas também terá mudanças, de R$ 18,20 passará a ser R$ 19.

Veja a mensagem dos manifestantes na íntegra:

"Prezados Claudio Castro, Antonio Carlos Sanches, Delmo Pinho e Murilo Leal,



O aumento de 25,5% do valor das passagens dos trens em plena crise econômica e social causada pela pandemia é muito grave e prejudica milhares de trabalhadores! Além do aumento acima da inflação medida pelo IPCA/IBGE e não condizente com o aumento do salário mínimo, ele afeta sobretudo a população mais pobre, que passará a gastar R$53 a mais todos os meses. Isto é um absurdo!



Por isso, pedimos que os srs pensem no interesse dos usuários deste serviço fundamental para o Estado e suspendam este aumento! A população não pode pagar a conta da operação dos trens, que circulam de maneira precária. Pagar R$5,90 por apenas um deslocamento é covardia. Aumento não"