Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/02/2021 14:10

Rio - O advogado Felipe Cuiabano Barbosa, de 56 anos, morreu neste domingo, 14, vítima da covid-19. Ele estava internado em uma clínica na Zona Sul do Rio de Janeiro desde o dia 24 de dezembro do ano passado. A morte de Felipe Cuiabano Barbosa aconteceu apenas seis dias após a morte de seu irmão gêmeo, o dermatologista Fábio Cuiabano, que também estava com covid-19.

Fábio e Felipe Cuiabano eram gêmeos univitelinos. Além de ambos morrerem em virtude da doença provocada pelo novo coronavírus, outro detalhe que chamou a atenção é que eles precisaram ser internados com apenas um dia de diferença.